Advertisement

لبنان

تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-06-2025 | 14:30
A-
A+


Doc-P-1382655-638864840948040645.jpg
Doc-P-1382655-638864840948040645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسودُ أوساط موظفي متعاقدين مع الدولة اللبنانية موجة استياء عارم إزاء التعويضات الزهيدة التي مُنحت لمن أحيلوا إلى التقاعد بعد الخدمة.
Advertisement
 
وتبين أن بعض التعويضات لم تصل إلى 500 دولار بعد خدمة تجاوز الـ25 عاماً، وهو مبلغ قد لا يناهز قيمة راتب شهرٍ واحد.
 
وحتى الآن، فإنه لا جديد على مسألة إعادة النظر بالتعويضات خصوصاً أن قيمتها تدنّت تماماً بسبب الأزمة المالية التي يعيش لبنان في خضمها منذ العام 2019.
 
مع ذلك، سعت أوساط الموظفين المُتقاعدين من مختلف القطاعات خلال الفترات الماضية إلى الضغط لإيجاد حلّ على صعيد قيمة التعويضات وتحديداً تلك التي صُرِفت في بداية الأزمة ولم يتسنّ للمُستفيدين تحويلها إلى دولار آنذاك.
 
ويقول أحد الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد لـ"لبنان24" إنه مع بداية الأزمة المصرفية عام 2019، جرى تحويل أمواله إلى المصرف بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، ما أدى إلى احتجاز أمواله وعدم قدرته على سحبها أو تحويلها من الليرة إلى الدولار.
 
وذكر أنّه بسبب الأزمة واحتجاز الأموال، بات تعويضه لا يساوي 5000 دولار بعدما كان يصل إلى 280 ألف دولار على السعر الرسميّ السابقة 1500 ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته
lebanon 24
26/06/2025 01:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
lebanon 24
26/06/2025 01:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "ميتا".. نظارات ذكية جديدة بـ500 دولار
lebanon 24
26/06/2025 01:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل "فيلا"... سرقوا خزنة تحتوي على مجوهرات ومبالغ مالية بقيمة 300 ألف دولار
lebanon 24
26/06/2025 01:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2025-06-25
17:00 | 2025-06-25
16:55 | 2025-06-25
16:41 | 2025-06-25
16:40 | 2025-06-25
16:12 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24