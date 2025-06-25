26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-06-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسودُ أوساط موظفي متعاقدين مع
الدولة اللبنانية
موجة استياء عارم إزاء التعويضات الزهيدة التي مُنحت لمن أحيلوا إلى التقاعد بعد الخدمة.
Advertisement
وتبين أن بعض التعويضات لم تصل إلى 500 دولار بعد خدمة تجاوز الـ25 عاماً، وهو مبلغ قد لا يناهز قيمة راتب شهرٍ واحد.
وحتى الآن، فإنه لا جديد على مسألة إعادة النظر بالتعويضات خصوصاً أن قيمتها تدنّت تماماً بسبب الأزمة المالية التي يعيش
لبنان
في خضمها منذ العام 2019.
مع ذلك، سعت أوساط الموظفين المُتقاعدين من مختلف القطاعات خلال الفترات الماضية إلى الضغط لإيجاد حلّ على صعيد قيمة التعويضات وتحديداً تلك التي صُرِفت في بداية الأزمة ولم يتسنّ للمُستفيدين تحويلها إلى دولار آنذاك.
ويقول أحد الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد لـ
"
لبنان24
"
إنه مع بداية الأزمة المصرفية عام 2019، جرى تحويل أمواله إلى المصرف بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، ما أدى إلى احتجاز أمواله وعدم قدرته على سحبها أو تحويلها من الليرة إلى الدولار.
وذكر أنّه بسبب الأزمة واحتجاز الأموال، بات تعويضه لا يساوي 5000 دولار بعدما كان يصل إلى 280 ألف دولار على السعر الرسميّ السابقة 1500
ليرة لبنانية
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته
Lebanon 24
تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته
26/06/2025 01:36:47
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
26/06/2025 01:36:47
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "ميتا".. نظارات ذكية جديدة بـ500 دولار
Lebanon 24
جديد "ميتا".. نظارات ذكية جديدة بـ500 دولار
26/06/2025 01:36:47
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل "فيلا"... سرقوا خزنة تحتوي على مجوهرات ومبالغ مالية بقيمة 300 ألف دولار
Lebanon 24
من داخل "فيلا"... سرقوا خزنة تحتوي على مجوهرات ومبالغ مالية بقيمة 300 ألف دولار
26/06/2025 01:36:47
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا حرارة في العلاقة
Lebanon 24
لا حرارة في العلاقة
17:38 | 2025-06-25
25/06/2025 05:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
Lebanon 24
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
17:00 | 2025-06-25
25/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
16:55 | 2025-06-25
25/06/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
Lebanon 24
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
16:41 | 2025-06-25
25/06/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
Lebanon 24
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
16:40 | 2025-06-25
25/06/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
02:20 | 2025-06-25
25/06/2025 02:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
04:50 | 2025-06-25
25/06/2025 04:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:38 | 2025-06-25
لا حرارة في العلاقة
17:00 | 2025-06-25
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
16:55 | 2025-06-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
16:41 | 2025-06-25
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
16:40 | 2025-06-25
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
16:12 | 2025-06-25
عن فواتير أوجيرو وقطاع الاتصالات.. هذا ما كشفه الحاج
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
26/06/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24