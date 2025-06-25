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لبنان

لمناسبة ذكرى عاشوراء.. تدابير سير في النبطية

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:33
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة بلاغ، اشار إلى أنّه "ستقام في مدينة النبطية مراسم ذكرى عاشوراء خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26-6-2025 لغاية تاريخ 05-7-2025، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: 
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أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 16,00 ولحين الانتهاء من المراسم من كل ليلة على الطرقات التالية:
-طريق السرية القديمة باتجاه الحسينية أمام منزل الشيخ عبد الحسين صادق.
-طلعة منزل الشيخ عبد الحسين صادق- تقاطع فقيه. 

ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 19،45 من تاريخ 26-06-2025 وحتى الانتهاء من المراسم من كل ليلة لغاية تاريخ 05-07-2025 على الطرقات التالية:

-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بشارع الحسينية وشارع محمود فقيه، حتى فلافل العجمي. 
-الطريق الممتد من مرجعيون القديمة قرب مفرق المدرسة الإنجيلية، مرورًا بالساحة العامة-شارع الصباح- حتى السراي الحكومي.
-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بمركز الهيئة الصحية- محطة المقدم، حتى محلات الشعار.
-الطريق الممتد من استراحة الجانتينا، حتى البيدر قرب النجمة الشرقية.   

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية أن يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.
لذلـك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 

أضاف البلاغ:" وفي سياق متصل، بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، وعطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1289/أ/2025، تاريخ 23-06-2025، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التدابير التالية: 

منع دخول الآليات الكبيرة والصهاريج والشاحنات على اختلاف أنواعها، الى الضاحية الجنوبية، وذلك يومياً اعتباراً من تاريخ 26-06-2025 لغاية 06-07-2025، من الساعة 17،00 ولحين الانتهاء.
لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات".
 
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