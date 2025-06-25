26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار: نجاح الانتخابات مبني على الحياد والشفافية والمحاسبة
Lebanon 24
25-06-2025
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت
جامعة القديس يوسف
في
بيروت
دفعة شتاء 2025 من برنامج "الشباب للحوكمة" تحت عنوان "تعزيز الحوكمة واستعادة الثقة"، بالشراكة مع
وزارة الداخلية
والبلديات، وبحضور رسمي وأكاديمي بارز ضم وزراء ونواب وسفراء إلى جانب شخصيات جامعية وطلابية وإعلامية.
Advertisement
وفي افتتاح الحفل، شارك
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
في حلقة نقاش إلى جانب
رئيس الجامعة
البروفسور سليم الدكاش وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور
ماري كلود نجم
، حيث شدد الوزير
الحجار
على أهمية دور الشباب في صلب العمل الحكومي والإداري، معتبرًا تجربتهم في الوزارة نموذجًا حيًا على قدرة الأجيال الجديدة على صناعة الفارق.
وقال الحجار: "ما شهدناه في وزارة الداخلية ليس مجرّد انخراط نظري للشباب، بل كان حضورًا فعليًا، التزموا فيه بتقديم حلول عملية وواقعية ساهمت بشكل مباشر في إنجاح
الانتخابات البلدية
الأخيرة، بعد تسع
سنوات من
التعثر".
وأكّد الحجار أن نجاح الانتخابات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة التمسك الصارم باحترام المواعيد الدستورية وضمان انتظام عمل المؤسسات، مضيفًا: "اعتمدنا على ثلاثة ركائز أساسية: الحياد، الشفافية، والمحاسبة. هذا ما أعاد ثقة الناس، وأثبت أن المؤسسات قادرة على أداء واجبها رغم كل التحديات".
ونوّه الوزير بالدور الأساسي الذي لعبه فريق الشباب في الوزارة، معتبرًا أن اندفاعهم وروحهم الإصلاحية شكلت إضافة نوعية ساعدت في تطوير أساليب العمل، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وفي الختام، دعا الحجار إلى البناء على هذه التجربة وتوسيعها، عبر تعزيز شراكة حقيقية بين الدولة والشباب، باعتبارها حجر الأساس لاستعادة ثقة المواطنين وبناء إدارة عامة حديثة وفاعلة.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار من السعديات: الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت الانتخابات البلدية بحياد تام
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من السعديات: الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت الانتخابات البلدية بحياد تام
26/06/2025 01:37:17
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجّار من دار الطائفة: الانتخابات البلدية نجحت بفضل حياد الدولة
Lebanon 24
الحجّار من دار الطائفة: الانتخابات البلدية نجحت بفضل حياد الدولة
26/06/2025 01:37:17
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفال الصناديق… الحجّار يؤكد شفافية الانتخابات ومحاسبة المخالفين
Lebanon 24
بعد إقفال الصناديق… الحجّار يؤكد شفافية الانتخابات ومحاسبة المخالفين
26/06/2025 01:37:17
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة
Lebanon 24
القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة
26/06/2025 01:37:17
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا حرارة في العلاقة
Lebanon 24
لا حرارة في العلاقة
17:38 | 2025-06-25
25/06/2025 05:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
Lebanon 24
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
17:00 | 2025-06-25
25/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
16:55 | 2025-06-25
25/06/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
Lebanon 24
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
16:41 | 2025-06-25
25/06/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
Lebanon 24
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
16:40 | 2025-06-25
25/06/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
02:20 | 2025-06-25
25/06/2025 02:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
04:50 | 2025-06-25
25/06/2025 04:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:38 | 2025-06-25
لا حرارة في العلاقة
17:00 | 2025-06-25
"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي
16:55 | 2025-06-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء
16:41 | 2025-06-25
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
16:40 | 2025-06-25
هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟
16:12 | 2025-06-25
عن فواتير أوجيرو وقطاع الاتصالات.. هذا ما كشفه الحاج
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
26/06/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24