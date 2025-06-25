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لبنان

الحجار: نجاح الانتخابات مبني على الحياد والشفافية والمحاسبة

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:57
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اختتمت جامعة القديس يوسف في بيروت دفعة شتاء 2025 من برنامج "الشباب للحوكمة" تحت عنوان "تعزيز الحوكمة واستعادة الثقة"، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، وبحضور رسمي وأكاديمي بارز ضم وزراء ونواب وسفراء إلى جانب شخصيات جامعية وطلابية وإعلامية.
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وفي افتتاح الحفل، شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حلقة نقاش إلى جانب رئيس الجامعة البروفسور سليم الدكاش وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور ماري كلود نجم، حيث شدد الوزير الحجار على أهمية دور الشباب في صلب العمل الحكومي والإداري، معتبرًا تجربتهم في الوزارة نموذجًا حيًا على قدرة الأجيال الجديدة على صناعة الفارق.

وقال الحجار: "ما شهدناه في وزارة الداخلية ليس مجرّد انخراط نظري للشباب، بل كان حضورًا فعليًا، التزموا فيه بتقديم حلول عملية وواقعية ساهمت بشكل مباشر في إنجاح الانتخابات البلدية الأخيرة، بعد تسع سنوات من التعثر".

وأكّد الحجار أن نجاح الانتخابات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة التمسك الصارم باحترام المواعيد الدستورية وضمان انتظام عمل المؤسسات، مضيفًا: "اعتمدنا على ثلاثة ركائز أساسية: الحياد، الشفافية، والمحاسبة. هذا ما أعاد ثقة الناس، وأثبت أن المؤسسات قادرة على أداء واجبها رغم كل التحديات".

ونوّه الوزير بالدور الأساسي الذي لعبه فريق الشباب في الوزارة، معتبرًا أن اندفاعهم وروحهم الإصلاحية شكلت إضافة نوعية ساعدت في تطوير أساليب العمل، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وفي الختام، دعا الحجار إلى البناء على هذه التجربة وتوسيعها، عبر تعزيز شراكة حقيقية بين الدولة والشباب، باعتبارها حجر الأساس لاستعادة ثقة المواطنين وبناء إدارة عامة حديثة وفاعلة.
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