تطبيق نستخدمه كل يوم… لكنه يصادر حقوقك دون علمك!

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فعند تحميل التطبيق والموافقة على شروط الاستخدام، تمنح CapCut الحق الكامل في الوصول إلى محتواك، استخدامه، تعديله، إعادة نشره، بل وحتى بيعه أو منحه لأطراف ثالثة دون الرجوع إليك أو طلب إذن منك.وهذا يشمل كل ما تنشره أو تعدّله داخل التطبيق: الفيديوهات، الصور، النصوص، وحتى الموسيقى التي تضيفها. والأسوأ من ذلك أن هذه الحقوق تُمنح بشكل دائم ولا يمكن التراجع عنها بمجرد استخدام التطبيق.ما معنى ذلك بالنسبة لك كمستخدم؟. لم تعد تملك السيطرة الكاملة على المحتوى الذي أنشأته..يمكن للشركة استخدام فيديوهاتك في حملات دعائية دون علمك..خصوصيتك الإبداعية معرضة للاستغلال التجاري.رغم أن CapCut يوفر أدوات رائعة لتحرير الفيديو، إلا أن المقابل الخفي لاستخدامه هو التخلي عن جزء من ملكيتك الفكرية. لذلك، من الضروري أن نكون واعين لما نوافق عليه عند استخدام أي تطبيق مجاني، وأن نقرأ الشروط بعناية قبل تحميل المحتوى أو مشاركته.