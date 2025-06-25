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لبنان

رئيس الكتائب يستقبل المجالس البلدية للكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:23
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 إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المجالس البلدية لكل من بلديات الكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت.
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وقد هنّأ الجميّل المجالس البلدية متمنيًا لهم التوفيق في مسؤولياتهم، ومشدّدًا على "أهمية الدور الأساسي الذي تضطلع به السلطات المحلية في تعزيز الإنماء".

ولفت إلى "ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين واقع القرى والبلدات لمواكبة طموحات اهاليها".
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