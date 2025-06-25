رئيس الكتائب يستقبل المجالس البلدية للكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت

Advertisement

إستقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي، لكل من بلديات الكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت.وقد هنّأ الجميّل المجالس البلدية متمنيًا لهم التوفيق في مسؤولياتهم، ومشدّدًا على "أهمية الدور الأساسي الذي تضطلع به السلطات المحلية في تعزيز الإنماء".ولفت إلى "ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين واقع القرى والبلدات لمواكبة طموحات اهاليها".