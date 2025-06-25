دير البلمند يُصلي لراحة شهداء تفجير كنيسة مار إلياس في سوريا

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شهد البلمند البطريركي مراسم صلاة عن راحة أنفس تفجير في منطقة دويلعة بسوريا، والدعاء لشفاء الجرحى، بمشاركة واسعة من والكهنة والرهبان، إلى جانب حضور سياسي واجتماعي وديني من نواب وفاعليات المنطقة.وفي كلماتهم، أدان رجال الدين بشدة هذا العمل الإرهابي، مؤكدين أن " شعب يحب الحياة، لأنها من الله"، مشيدين بتضحية أفراد العائلة الواحدة الذين سارعوا لحماية المصلّين، حيث رموا بأنفسهم على الانتحاري لإنقاذ من كانوا يرفعون الصلاة داخل الكنيسة.كما رفع المشاركون صلواتهم لراحة أنفس الضحايا، متمنّين الشفاء العاجل للجرحى، وداعين الله أن يلهم أصحاب القرار في العالم سُبل واتخاذ المواقف الصائبة لإحقاق السلام ومنع تكرار هذه المآسي.