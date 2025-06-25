في زحلة.. تفكيك وإخلاء "مخيم" غير قانوني

بناءً على الإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها بإخلاء 34 مخيماً غير قانوني للنازحين السوريين من ضفاف ، والمقامة بصورة مخالفة ضمن الأملاك العمومية النهرية، باشرت الجهات القائمة على المخيم رقم 004 في – المعلقة، والذي يتولّى إدارته المدعو الفريج، تفكيك أجزاء من المخيم وتنظيم عملية الإخلاء، وذلك بعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ التبليغ.

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وتُعتبر هذه الخطوة إحدى النتائج المباشرة للإجراءات القانونية والإنذارات الصارمة التي اتخذتها المصلحة، والتي تهدف إلى وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.

وإذ تُجدّد المصلحة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية، ولا سيما والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات الأخرى، فإنها تؤكد أن تجاوب بعض القائمين على المخيمات مع الإجراءات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية المحددة.

وتذكر المصلحة بأن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة.