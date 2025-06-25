Advertisement

لبنان

في زحلة.. تفكيك وإخلاء "مخيم" غير قانوني

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1382680-638864883365204377.jpg
Doc-P-1382680-638864883365204377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بناءً على الإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيماً غير قانوني للنازحين السوريين من ضفاف نهر الليطاني، والمقامة بصورة مخالفة ضمن الأملاك العمومية النهرية، باشرت الجهات القائمة على المخيم رقم 004 في منطقة زحلة – المعلقة، والذي يتولّى إدارته المدعو عبد الهادي الفريج، تفكيك أجزاء من المخيم وتنظيم عملية الإخلاء، وذلك بعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ التبليغ.
Advertisement
 
وتُعتبر هذه الخطوة إحدى النتائج المباشرة للإجراءات القانونية والإنذارات الصارمة التي اتخذتها المصلحة، والتي تهدف إلى وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.
 
وإذ تُجدّد المصلحة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات الأخرى، فإنها تؤكد أن تجاوب بعض القائمين على المخيمات مع الإجراءات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية المحددة.
 
وتذكر المصلحة بأن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن اغتيال قائد خلية الجهاد في مخيم جنين "نور البيتاوي"
lebanon 24
26/06/2025 01:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا يعني الحرب
lebanon 24
26/06/2025 01:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يواصل عملياته في غزة بكل قوة ويضرب ويفكك معاقل حماس تزامنا مع إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال
lebanon 24
26/06/2025 01:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الضم غير قانوني والمستوطنات غير قانونية ولا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال حل الدولتين
lebanon 24
26/06/2025 01:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2025-06-25
17:00 | 2025-06-25
16:55 | 2025-06-25
16:41 | 2025-06-25
16:40 | 2025-06-25
16:12 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24