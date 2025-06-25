عن فواتير أوجيرو وقطاع الاتصالات.. هذا ما كشفه الحاج

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ورأى الحاج أن المنطقة تتجه نحو تحالفات جديدة، وأن "التطبيع سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة"، معتبرًا أن "يهمها فقط بقاء النظام قائماً". وأشار إلى أن "موقف يتناغم مع الموقف العربي، وحدودنا اليوم هي حدود الهدنة مع ".وفي الشأن القطاعي، أعلن الحاج أنه قرر منح الهيئة الناظمة للاتصالات ثلثي صلاحياته، "لحماية القطاع"، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة سيُختار خلال يومين، وشدد على أن "لا محسوبيات" في التعيينات.أما بشأن خدمات الإنترنت، فلفت إلى أن تردي الخدمة سببه "صرف الأموال المخصصة لتحسينها في أماكن أخرى"، مؤكداً أن فواتير " " تُعد "الأرخص في المنطقة، ومن نصف ".وفي ما يخص دخول "ستارلينك" إلى السوق اللبناني، اعتبر الحاج أن ذلك "سيزيد من مداخيل الدولة ولن يتسبب بخسائر".