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لبنان

عن فواتير أوجيرو وقطاع الاتصالات.. هذا ما كشفه الحاج

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:12
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دعا وزير الاتصالات شارل الحاج، في حديث تلفزيوني، حزب الله إلى المبادرة بتسليم سلاحه، مؤكداً أن "أي تنظيم سيستخدم سلاحه في الداخل أو الخارج سيواجه الدولة".
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ورأى الحاج أن المنطقة تتجه نحو تحالفات جديدة، وأن "التطبيع سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة"، معتبرًا أن إيران "يهمها فقط بقاء النظام قائماً". وأشار إلى أن "موقف لبنان يتناغم مع الموقف العربي، وحدودنا اليوم هي حدود الهدنة مع إسرائيل".

وفي الشأن القطاعي، أعلن الحاج أنه قرر منح الهيئة الناظمة للاتصالات ثلثي صلاحياته، "لحماية القطاع"، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة سيُختار خلال يومين، وشدد على أن "لا محسوبيات" في التعيينات.

أما بشأن خدمات الإنترنت، فلفت إلى أن تردي الخدمة سببه "صرف الأموال المخصصة لتحسينها في أماكن أخرى"، مؤكداً أن فواتير "أوجيرو" تُعد "الأرخص في المنطقة، ومن نصف أوروبا".

وفي ما يخص دخول "ستارلينك" إلى السوق اللبناني، اعتبر الحاج أن ذلك "سيزيد من مداخيل الدولة ولن يتسبب بخسائر".








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