مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء

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أولى أيام إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تشهد إلتزاما فعليا حيث لم يتم تسجيل أي خرق من قبل الطرفين.وحده الرئيس دونالد ترامب بقي يخرق الفضاء الاعلامي بتصريحاته التي لم تأخذ هدنة لساعة واحدة منذ اعلان الاتفاق وهو أقر بأن تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة وكرر أن الضربة الأميركية هي التي أنهت الحرب تماما كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي مضيفا سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران وسنتحدث إليها الاسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا.وفي هذا الشأن كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ستيف ويتكوف ان المفاوضات غير المباشرة مع ايران واعدة.في المقابل وعلى خلفية اتهام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقديم تقرير مغلوط تسبب بالعدوان الاميركي الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية صادق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أن إيران لن تتهاون في الرد على أي اعتداء بقوة مشددا على أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتسارع دون الانخداع بأي وعود خارجية.في جنوب تستمر الخروقات حيث يعمد جيش العدو على معاداة عودة الحياة إلى القرى عبر مهاجمة المواطنين وفرق مجلس الجنوب العاملة وإلقاء القنابل عليهم.وفي الشأن الجنوبي رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون ان استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود.هذا في وقت يستعد الجنوبيون كما جرت العادة في مطلع شهر محرم لإحياء مراسم عاشوراء في تصميم وإرادة لإستمرار الحياة الحرة والتمسك بكافة القيم التي خلدتها الواقعة.وفي هذا السياق تمنى أن تشكل مناسبة العام الهجري الجديد وحلول ذكرى عاشوراء بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان داعيا إلى إحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رسالتيهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان.الى ذلك دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.وبدوره يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لدراسة جدول اعمال من 17 بندا أبرزها مشروع قانون متعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحد الرسمي للأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بالاضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية تتعلق بالمجلس الوطني للضمان ومشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز, طلب الموافقة على ابرام اتفاقيات مع البنك الدولي وفتح اعتماد لمنح العسكريين.في مستجدات قطاع غزة تكثفت الاتصالات مع الوسطاء في الساعات الأخيرة بشأن اتفاق لوقف النار, فهل تنجح هذه المرة؟.يعتبر ان ايران حققت نصرا الهيا ضد الكيان الصهيوني،لكنه لا يحدد مرتكزات هذا النصر!في المقابل، الرئيس الاميركي دونالد ترامب يؤكد ان الضربات الاميركية على منشآت نووية ايرانية وخصوصا في فوردوأدت الى دمار كامل،مشبها تأثيرها بما حصل في هيروشيما وناغازاكي.اكثر من ذلك: ترامب هدد ايران بأنها اذا عادت الى طموحاتها النووية فانه سيتم قصفها مجددا!فمن نصدق: أدبيات حزب الله وعنترياته؟أم اقوال ترامب المرتكزة على معلومات امنية واستخباراتية ؟في اي حال، ما قاله حزب الله لم يفاجىء أحدا.فعبارة النصر الالهي جاهزة وغب الطلب عنده لينهي بها كل حرب،علما ان كل حروب المحور منذ 7 تشرين الاول 2023 لم تكن مجرد هزائم، بل كانت نكبات بكل ما في الكلمة من معنى.في الاثناء، لفت ما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والامن،عن حوار مباشر بين اسرائيل والحكومة وذلك للتنسيق امنيا و سياسيا.وقد اكد هنغبي ان ولبنان مرشحان للانضمام الى اتفاقيات ابراهام للتطبيع مع اسرائيل.موقف هنغبي يلتقي مع ما قاله توم باراك للمسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخيرة.فوفق معلومات ال ام تي في ، فان باراك اكد إن قطار الاتفاقات الإبراهيمية يسير بسرعة، وخصوصا في سوريا، وأن على لبنان أن يتمثل بسوريا وأن يحذو حذوها كي لا يصبح خارج المعادلة الدولية.البداية من لاهاي، حيث كان الرئيس الاميركي نجم قمة الناتو، وتصويت جديد ينقل الحلف الى مرحلة جديدة.فما كان الشرط لتأكيد الالتزام بالدفاع المشترك في ظل خوف الحلفاء من التهديد المتزايد الذي تمثله على أمنهم؟ الإجابة في تقرير لماريان زوين.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارهي بشائر الفتح التي أشعلت اعراس النصر، من ايران الى لبنان وما بينهما كل بقاع المستضعفين الواقفين بوجه الاستكبار الاميركي الصهيوني.فكانت وقفة فيها العنوان اننا على العهد والوفاء من ابناء المقاومة في لبنان الى ايران الثورة وقائدها الاغلى الامام السيد علي الخامنئي، وتأكيد ان ما حققته الجمهورية الاسلامية وشعبها وقواتها المسلحة من كسر للهيبة الاميركية وهتك للعنجهية الصهيونية يؤسس لعهد جديد فيه الفتح الاكيد.ومن حزب الله تاكيد ان “بشارة الفتح” الايرانية ما هي إلا بداية ‏مرحلة تاريخية ‏جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية في ‏المنطقة، مع الوقوف الحاسم والثابت إلى ‏جانب الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا في معركة الحق بوجه الباطل. معركة اثبتت بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان الكيان العبري لم يحقق هدفه منها، ولن يكون اداة ردع في هذه المنطقة بعدها. اما الجواب من النائب رعد للبعض في لبنان فهو ان بلدنا لا يحميه رعاة العدوان الصهيوني بل يحميه شعبه.في ايران اعراس نصر وشهادة ولملمة سريعة للجراح بوحدة الشعب والقيادة، ورفع لانقاض العدوان الصهيوني الاميركي ورسم قواعد اشتباك عسكري وسياسي مع عموم الاعداء، بان لو عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.وعلى حصير من الخشية والارباك يتقلب الصهيوني الذي يتحدث للمرة الاولى في تاريخه عن عملية اعادة الاعمار لكيانه – وان تمكن ان يعيد بناء ما لحق به من دمار عمراني كبير – لكنه لن يستطيع اعادة اعمار هيبته ولا قوة ردعه ولا مظلة الامن التي غطى بها مستوطنيه لعشرات السنين، فباتوا مكشوفين امام قوة الصواريخ الايرانية وعزيمة قرارها الذي هو اشد فتكا.اما الرئيس الاميركي العالق على اجنحة طائراته التي استهدفت منشأة فوردو النووية، فيخوض معارك “دونكشوتية” مع الاعلام الاميركي الذي فضح كذب ادعاءاته بتدمير المنشآت النووية الايرانية وتعطيل برنامجها النووي، مؤكدين كما بيانات وكالة الاستخبارات الاميركية انها ضربات محدودة التأثير، اما تأثير الضربة التي اصابت دونالد ترامب ورفيقه بنيامين نتنياهو وتداعياتها السياسية فيبدو انه كبير جدا، حتى ظهر التناقض والارتباك مع كل اطلالة على منبر او الادلاء بتصريح او موقف.اذا كان موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أقفل الباب على احتمالات الحرب الإقليمية الواسعة، فهو بكل تأكيد شرع ابواب المفاوضات على مصراعيها على اكثر من خط.فالمفاوضات الاميركية-الايرانية في شأن الملف النووي يبدو أنها ستدخل منعطفا جديدا، آخذة في الاعتبار نتائج المواجهة الاخيرة، حيث أعلن ترامب أن ستعقد مباحثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وتابع ترامب بأسلوبه المعتاد والمفضل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدينة لاهاي قائلا: قد نوقع اتفاقا بشأن برنامج طهران النووي، قبل ان يضيف: لا أعرف.اما على خط غزة، فيبدو ان الامور تتحرك ايضا، حيث أكد مسؤول في حماس أن الاتصالات بين الوسطاء المصريين والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في القطاع وتبادل الأسرى والرهائن.وأوضح أن الحركة تريد اتفاقا على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب والانسحاب العسكري الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى. وأكد أن الحركة جادة في الوصول إلى اتفاق، معتبرا أنها أبدت مرونة كافية لتحقيق ذلك، لكنها لم تتلق أي مقترح جديد بشأن وقف النار حتى الآن.هذا في المشهد الاقليمي. اما محليا، فالعكس هو السائد، حيث يقابل الحركة الناشطة في المحيط، جمود واضح في الداخل جراء عجز السلطة عن طرق باب الحلول، واقتصار دورها على ادارة محدودة للأزمة، مع الاطاحة بمبادئ اساسية دستورية وميثاقية، على غرار ما يتصل بالمناصفة في وظائف الدولة، على مختلف الدرجات.عندما يقول الأميركية ماركو روبيو إن إيران باتت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي بعد الضربة التي وجهتها إليها بلاده، يكون يحاول التخفيف من التقارير الاستخباراتية التي سربت في واشنطن، وأفادت بأن المواقع الإيرانية لم تدمر بشكل كامل، وهو ما كان أكده الرئيس دونالد ترامب الذي عاد وتحدث عصرا عن تدمير البنى التحتية لموقع فوردو، وتأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات.حتى حل هذا اللغز، ما يمكن قوله ان ترامب فرض على كل من إسرائيل وإيران وقف الحرب، ولكن السؤال الآن، هل نحن فعلا أمام حرب انتهت أم أمام هدنة موقتة؟الإجابة على هذا السؤال يفترض أن تتبلور متى تبلورت صورة العودة الى طاولة المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتي سيشكل فيها تخصيب اليورانيوم جزءا أساسيا، علما ان تقارير تحدثت عن نقل اليوارنيوم المخصب بدرجة عالية الى روسيا.باب التفاوض مع ايران فتح حسب ترامب، والحرب انتهت، واتفاق وقف النار سيمهد للسلام، فماذا عن الحرب الاسرائيلية المستمرة على لبنان؟تقول معلومات الlbci ان لبنان يفترض ان يعد اجابة قبل الاول من تموز، يرد فيها على خطة عرضها طوم باراك على المسؤولين اللبنانيين الخميس الفائت، عنوانها نزع سلاح حزب الله. تفاصيلها مبنية على قاعدة الخطوة مقابل الخطوة، أي خطوة في اتجاه نزع السلاح مقابل أي انسحاب اسرائيلي، خطوة مقابل اطلاق اسرى، وخطوة مقابل بداية اعادة الاعمار، فهل تكون هذه البداية موافقة البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 250 مليون دولار لاصلاح البنى التحتية وإزالة الأنقاض؟أما نقاط الخطة فهي: اعلان حزب الله موافقته عليها، وتصويت مجلس الوزراء بالاجماع عليها ايضا، وهذا ما سيناقش في اجتماع محلي يعقد بين المعنيين وحزب الله الجمعة.أيقظت استخبارات الجيش" الأمير النائم".. وسحبت ختم الولاية الإرهابي من "والي لبنان" الداعشي "قسورة" وهو الاسم الحركي للوالي (ربيع. فاء) يعد رأس التنظيم للخلايا النائمة في لبنان خلفا ل"أبو سعيد الشامي"، ألقت قوة خاصة من استخبارات الجيش القبض عليه قبل مدة.وقادتها إليه التحقيقات مع سلفه الموقوف "أبو سعيد الشامي" ومعه ثلاثون عنصرا وسبع مجموعات لخلايا نائمة خريج "الكيمياء" كان يعد لتجهيز الخلايا ولتركيبة بين التخطيط وتصنيع المتفجرات في ما يسمى ب"مرحلة التمكين" لتنفيذ ما تطلبه منه قيادة التنظيم المركزية في سوريا تمهيدا لساعة الصفر والبدء بعلميات أمنية.عين تسهر على الأمن وعين في القضاء ترصد الفساد بمؤازرة أمنية فبعد وزارة الاقتصاد وتوقيف الأخوين "سلام" في نظارة قوى الأمن الداخلي فتح مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار محضر التحقيق مع وزارة الصناعة بناء على إخبار مقدم من لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية, ويتمحور الإخبار حول رشى مالية وعمليات ابتزاز قام بها سماسرة في محيط الوزير.وللغاية استدعى القاضي حجار وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان للمثول أمامه كشاهد إلا أن بوشكيان ومن خلال وكيله القانوني تقدم بعذر طبي مع التعهد بمثول موكله أمامه الأسبوع المقبل وبحسب مصدر نيابي للجديد رأى أن ملف وزارة الصناعة يتقاطع بشكل كبير مع وزارة الاقتصاد لناحية التزوير والابتزاز واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع وعليه فإن كل الحصانات لا تنفع في المشهد السياسي لا تزال الأمور تراوح حول "السلاح".وفي معلومات الجديد أن هناك مسعى لسحب النقاش إلى لجنة ثلاثية مشتركة من الرئاسات الثلاث مهمتها وضع تصور لآلية الرد على ورقة الموفد الأميركي توم باراك واستغلال الفرصة الأخيرة كون لبنان لا يزال في صلب الاهتمام الأميركي إلا أن عقبات تحول دون خروج اللجنة إلى النور في ظل التباين بين الرئاستين الأولى والثانية في مقاربة موضوع السلاح بين حوار ثنائي أو موسع على طاولة مجلس الوزراء.أما عن زيارة الرئيس نواف سلام إلى قطر فوصفتها مصادر حكومية بأنها كانت ممتازة تحديدا في مجال الطاقة من تأمين الفيول إلى تحويل المعامل الكهربائية للعمل بالغاز إضافة إلى بناء معامل جديدة وعلى المستوى السياسي فقد لمس سلام اهتماما قطريا بإعادة الإعمار واستحصل على وعد من الدوحة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس.أما اليوم التالي المتصل بعودة المفاوضات الأميركية الإيرانية فينتظر الإتفاق على جدول الأعمال بحسب مصدر وزاري لبناني واكب الإتصالات الغربية والعربية من أجل تحديد موعد التفاوض.وكشف المصدر ل"الجديد" عن ديبلوماسية صامتة تتوزع بين الدوحة والرياض وواشنطن وطهران وسلطنة عمان مرورا بموسكو والاتحاد الأوروبي تنشط من أجل التفاهم على آلية التفاوض تمهيدا لتحديد المكان والزمان المناسبين.