هل تطيح "حركة أمل" بمقعد "البعث" في بعلبك - الهرمل؟

Advertisement

كتب يحيي في" نداء الوطن": الوعود والاتفاقيات بدأت تهتز منذ العام 2022 حيث جاهرت " " بشعبيتها التي تتزايد في ، وهي بالكاد تعطيها مقعدًا نيابيًا واحدًا مقابل أربعة لـ "الحزب" ومقعد " "، ما مجموعه ستة مقاعد من أصل عشرة موزعة على الطوائف بحسب الحجم التمثيلي والأصوات، طالبت خلالها بنائبين، لكن رياح التوافق والضغط السوريl أبقى القديم على قدمه، فكان ردها بإعطاء نائبها أكبر عدد من الأصوات التفضيلية حلّ على أثرها ثاني الرابحين في اللائحة برقم تجاوز 22 ألف صوت.هذا الطرح الذي كان هامشيًا في السابقة، يتسلل اليوم إلى كواليس النقاشات استنادًا إلى التغيرات الجيوسياسية التي أضعفت الحلفاء التقليديين، وانتهت بسقوط نظام . وعليه ترى "حركة أمل" أن الوقت قد حان لإعادة النظر في توزيع الحصص داخل اللائحة، وأن مقعد "البعث" زال بزوال ، وخصوصاً أن حضورها الشعبي لا يقلّ عن أي مكون ما يمنحها شرعية المقعدين، وإذا ما أراد الحزب الإبقاء على المقعد ليدفع به من حصته.وعليه في ظل التحولات الإقليمية وسقوط ، تبدو لائحة " " في أمام اختبار داخلي قبل مواجهة خصومها، والمعادلة التي سترسم على ضوء التبدلات تكشفها الأشهر المقبلة. فالمقعد السادس في بعلبك الهرمل لم يعد مضمونًا لـ "البعث" ولا محسومًا لـ "حركة أمل"، بل بات في صلب التفاوض بين القوى والشخصيات، ومن ضمنها الذي يملك قاعدة شعبية، والسؤال الأهم الذي يبقى منتظرًا الإجابة: هل تبقى المعادلة في بعلبك الهرمل أسيرة توازنات مرحلة انتهت، أم تنحني لحسابات الواقع الجديد وتسعى للتعديل بهدوء؟