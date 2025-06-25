مجلس الوزراء غداً وحديث عن تزويد قطر لبنان بالفيول

يعقد مجلس الوزراء
جلسة عند الساعة الثالثة من بعد
طهر غد الجمعة في السرايا، لدراسة جدول أعمال من 170 بنداً، يتعلق بعضها بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعيين الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع، والموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي
، وفتح اعتماد لمنح العسكريين.
وكتبت" الديار": قام رئيس الحكومة نواف سلام
بزيارة رسمية إلى دولة قطر
، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد.
وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري
، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان
بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير
.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار
الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات.
وتأتي هذه المبادرة القطرية
في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية
عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي
.