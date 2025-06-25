Advertisement

لبنان

مجلس الوزراء غداً وحديث عن تزويد قطر لبنان بالفيول

Lebanon 24
25-06-2025 | 22:13
A-
A+
Doc-P-1382754-638865139348651497.jpeg
Doc-P-1382754-638865139348651497.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد طهر غد الجمعة في السرايا، لدراسة جدول أعمال من  170 بنداً، يتعلق بعضها بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعيين الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع، والموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي، وفتح اعتماد لمنح العسكريين.
Advertisement
وكتبت" الديار": قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد.
وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات.
وتأتي هذه المبادرة القطرية في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي.
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء عصرا والمجلس الأعلى للدفاع ينعقد اليوم وحديث عن "قرار كبير"
lebanon 24
26/06/2025 16:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر غادر الى العراق لتفعيل التنسيق في موضوع تزويد لبنان بالمحروقات
lebanon 24
26/06/2025 16:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: هجومنا على قاعدة العديد في قطر لا يهدد دولة قطر الشقيقة
lebanon 24
26/06/2025 16:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالرغم من الجدل... وزير الخارجية الألماني يدافع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة!
lebanon 24
26/06/2025 16:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-06-26
09:42 | 2025-06-26
09:40 | 2025-06-26
09:37 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:21 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24