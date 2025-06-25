Advertisement

لبنان

قلق في بيروت ما بعد "حرب الأيام الـ 12" وعون يتمسّك بالواقعيّة

Lebanon 24
25-06-2025 | 22:54
A-
A+
Doc-P-1382755-638865141487382522.jpg
Doc-P-1382755-638865141487382522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار": اذا كان حزب الله يتعامل بهدوء مع نتائج الحرب، ويجري تقييما معمقا لنتائجها، فان خصومه على الساحة اللبنانية في حالة من انعدام اليقين، بعد ان ثبت عمليا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يريد ان يتورط في حروب خارجية،ومن المشكوك فيه ان يغطي اي قتال جديد في الشرق الاوسط، ووفق مصادر سياسية مطلعة، يخشون من استراتيجيته المقبلة حيال لبنان، وهم قلقون ان تنخفض وتيرة الضغوط على الدولة اللبنانية للاستعجال في طرح ملف سلاح المقاومة، خصوصا انه يبدو منفتحا على الحوار مع الايرانيين، والقلق الاكبر ان يكون لبنان جزءا من التسوية المفترضة مع طهران، ما يعتبرونه بداية ضياع الفرصة لاضعاف حزب الله. يضاف الى ما تقدم، لا تبدو السعودية بعيدة عن سياسية تمتين العلاقة مع ايران بعدما بات هاجس الخطر الاسرائيلي مقلقا للجميع في المنطقة، وبناء مظلة اقليمية جديدة يحتاج الى تفاهمات على مستوى كل الملفات، ولبنان لن يكون خارج هذه المعادلة.
Advertisement
وفي هذا السياق، لم ينجح رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع في زيارته الاخيرة الى بعبدا في تغيير جدول اعمال رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي جدد اصراره على معالجة الملف وفق اجندة تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، ورفض مجددا وضع جدول زمني غير واقعي، معتبرا ان واجبه الوطني يتقدم على اي مصلحة حزبية ضيقة او مصالح خارجية لديها جدول اولوليات قد لا يتوافق مع الواقع اللبناني، ولهذا يتم الحوار حول ملف السلاح بجدية وايجابية مع حزب الله، دون التخلي عن الاصرار على التخلص من الاحتلال، ووقف العدوان الاسرائيلي. ووفق تلك الاوساط، عندما استوضح جعجع من الرئيس عون مسألة الافكار المطروحة مع الاميركيين حيال استراتيجة "الخطوة مقابل خطوة"، فهم ان هذه الخطة لم تتبلور بعد، ولا يمكن الحديث عن "خارطة طريق" بهذا الصدد، بانتظار عودة السفير توم باراك قريبا.
في الخلاصة، قد يكون من الجيد أن يستمع جعجع الى تصريحات ترامب ويشعر "بالنشوة"، وقد يكون جيدا ايضا ان يستلهم ترامب من قناة "فوكس نيوز" ويستمتع بما يعتبره انتصارا عظيما. فكلما ازداد اقتناعه بأنه فاز بالفعل، قل احتمال استئنافه للحرب، وأفضل ما يمكن أن يتحقق بالنسبة لايران والمنطقة اقتناع ترامب تحقيق انتصار وهمي". واستغفال عقول الإسرائيليين، واللبنانيين، والعالم بأسره في الواقع، يبدأ من الأكذوبة الفاضحة بصدد التدمير الفعلي والنهائي لبرامج إيران النووية والبالستية، لكن خاتمة "حرب الـ12 يوماً" كتبتها طهران في الضربة الصاروخية على "بئر السبع".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سينتهي القتال الذي دار خلال الأيام الـ 12 الماضية مع إيران
lebanon 24
26/06/2025 16:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات الدبلوماسية أمام مجلس الوزراء الإثنين وعون يلتقي البابا اليوم
lebanon 24
26/06/2025 16:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس عن مقترح ويتكوف: يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية
lebanon 24
26/06/2025 16:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل مجلس الوزراء الى الاثنين وعون يريد تغييراً شاملاً لنواب "الحاكم"
lebanon 24
26/06/2025 16:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-06-26
09:42 | 2025-06-26
09:40 | 2025-06-26
09:37 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:21 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24