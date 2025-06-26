اسرائيل مصرة على البقاء في التلال الخمس وعودة السجال النيابي بشأن اقتراع المغتربين

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يترقب عودة الموفد الأميركي سفير لدى توم برّاك في 7 المقبل لاستكمال البحث في ما طرح بينه وبين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى ومن ضمنه ملف نزع سلاح " " وتمويله.وتشير المعطيات الى أن هناك تبايناً بين المسؤولين اللبنانيين بشأن كيفية مقاربة الورقة الاميركية سواءٌ بلقاءات جانبية وحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله أو من خلال وضع الموضوع على جدول أعمال .في المقابل، عاودت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أول اجتماعاتها امس ، في رأس ، بقيادة رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي ليني، وسط معطيات تفيد انه بدا مرناً ومستمعاً إلى وجهات نظر الأطراف المشاركة، حاصراً في المستوى العملاني العسكري، ولم يربطه بالإملاءات السياسية لبلاده على لبنان.وفيما نقل الوفد اللبناني موقف رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يصرّان على انسحاب أولاً، قال المندوب الاسرائيلي الى اللجنة إنّ الجيش الايرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس التي بقي فيها عند الحدود الجنوبية قبل نزع سلاح حزب الله.في المقابل، عاد النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق "المادة 122"، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات.وفيما طالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة الاثنين المقبل، اشارت مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" الى ان الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه، وان ادراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين".