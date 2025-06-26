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لبنان

"الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:20
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أحيت "جمعية عدل ورحمة" احتفالًا في سجن رومية المركزي بمناسبة عيدي الأب والموسيقى، تحت شعار "الفرح خميرة الحياة وغيمة الصيف التي تمطر الدفء". حضر الاحتفال رئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني، وأمين الصندوق الأب طانيوس صعب، والدكتورة لينا رياشي، والمرشدة الاجتماعية عايدة نصرالله، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي.
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تخلل الاحتفال أجواء موسيقية وغنائية، حيث قدّم السجناء، بمشاركة الجمعية، أغاني لبنانية تلامس القلوب. وأكد الأب بعقليني في كلمته أن الفرح يشبه "الخميرة" التي تحول الحياة الساكنة إلى كيان نابض، وهو كغيمة صيفية تترك أثرًا في القلب والذاكرة. وأوضح أن الفرح هو نور في الظلام وذكر أنه معدٍ وينتقل من شخص لآخر.

كما أثنى الأب بعقليني على إعادة افتتاح المحكمة في سجن رومية التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ، وشكر العاملين في السجن على جهودهم رغم النقص في المساعدات.
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