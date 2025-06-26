Advertisement

لبنان

حزب الله "يبدّل وجوهه"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-06-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1382817-638865232641802327.jpg
Doc-P-1382817-638865232641802327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتجه حزب الله إلى إجراء تبديلات وازنة في الوجوه النيابية التي يعتزم ترشيحها في الانتخابات النيابية المقبلة.
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه لا يأتي فقط ضمن سياق التجديد، بل يعكس رغبة داخل الحزب بإحداث صدمة إيجابية في بيئته الحاضنة، في محاولة لتعزيز الثقة الشعبية وتجديد الحيوية داخل كتلته النيابية.
وأوضحت المصادر أن الحزب يُجري تقييماً دقيقاً لأداء نوابه الحاليين، ويميل إلى ترشيح شخصيات جديدة تُعد مقربة منه، وتتمتع بقدر عالٍ من القبول والقدرة على التفاعل مع هموم الناس.
وتشير المعطيات إلى أن بعض هذه الأسماء برز في السنوات الأخيرة من خلال انخراطه في الشأن العام، وقدرته على الجمع بين الالتزام السياسي والخطاب الاجتماعي، ما يمنحه فرصًا واسعة لتحقيق خروقات شعبية وتحسين صورة الحزب في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"بادل هاوس" يفتح أبوابه في الدامور: وجهة جديدة لعشاق التحدي والرياضة
lebanon 24
26/06/2025 17:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تبدّل في الخطاب السياسي لاستيعاب "الحزب"
lebanon 24
26/06/2025 17:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خرق يُبدّل الحسابات في بيروت
lebanon 24
26/06/2025 17:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إسرائيل وسوريا أجرتا اجتماعات ثنائية وجهًا لوجه لاحتواء التوترات الأمنية
lebanon 24
26/06/2025 17:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-06-26
09:57 | 2025-06-26
09:50 | 2025-06-26
09:42 | 2025-06-26
09:40 | 2025-06-26
09:37 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24