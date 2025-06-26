29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حزب الله "يبدّل وجوهه"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
26-06-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجه
حزب الله
إلى إجراء تبديلات وازنة في الوجوه النيابية التي يعتزم ترشيحها في الانتخابات النيابية المقبلة.
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه لا يأتي فقط ضمن سياق التجديد، بل يعكس رغبة داخل الحزب بإحداث صدمة إيجابية في بيئته الحاضنة، في محاولة لتعزيز الثقة الشعبية وتجديد الحيوية داخل كتلته النيابية.
وأوضحت المصادر أن الحزب يُجري تقييماً دقيقاً لأداء نوابه الحاليين، ويميل إلى ترشيح شخصيات جديدة تُعد مقربة منه، وتتمتع بقدر عالٍ من القبول والقدرة على التفاعل مع هموم الناس.
وتشير المعطيات إلى أن بعض هذه الأسماء برز في السنوات الأخيرة من خلال انخراطه في الشأن العام، وقدرته على الجمع بين الالتزام السياسي والخطاب الاجتماعي، ما يمنحه فرصًا واسعة لتحقيق خروقات شعبية وتحسين صورة الحزب في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"بادل هاوس" يفتح أبوابه في الدامور: وجهة جديدة لعشاق التحدي والرياضة
Lebanon 24
"بادل هاوس" يفتح أبوابه في الدامور: وجهة جديدة لعشاق التحدي والرياضة
26/06/2025 17:00:05
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تبدّل في الخطاب السياسي لاستيعاب "الحزب"
Lebanon 24
تبدّل في الخطاب السياسي لاستيعاب "الحزب"
26/06/2025 17:00:05
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق يُبدّل الحسابات في بيروت
Lebanon 24
خرق يُبدّل الحسابات في بيروت
26/06/2025 17:00:05
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إسرائيل وسوريا أجرتا اجتماعات ثنائية وجهًا لوجه لاحتواء التوترات الأمنية
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إسرائيل وسوريا أجرتا اجتماعات ثنائية وجهًا لوجه لاحتواء التوترات الأمنية
26/06/2025 17:00:05
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طرابلس مهددة بتراكم النفايات ابتداءً من الغد
Lebanon 24
طرابلس مهددة بتراكم النفايات ابتداءً من الغد
10:00 | 2025-06-26
26/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إطلاق رصاص كثيف في محيط طريق الجديدة
Lebanon 24
بالفيديو.. إطلاق رصاص كثيف في محيط طريق الجديدة
09:57 | 2025-06-26
26/06/2025 09:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار
Lebanon 24
العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار
09:50 | 2025-06-26
26/06/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حادث سير.. بلدة قب الياس تخسر ابنتها جويل
Lebanon 24
بسبب حادث سير.. بلدة قب الياس تخسر ابنتها جويل
09:42 | 2025-06-26
26/06/2025 09:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه
09:40 | 2025-06-26
26/06/2025 09:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
12:35 | 2025-06-25
25/06/2025 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-06-26
طرابلس مهددة بتراكم النفايات ابتداءً من الغد
09:57 | 2025-06-26
بالفيديو.. إطلاق رصاص كثيف في محيط طريق الجديدة
09:50 | 2025-06-26
العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار
09:42 | 2025-06-26
بسبب حادث سير.. بلدة قب الياس تخسر ابنتها جويل
09:40 | 2025-06-26
بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه
09:37 | 2025-06-26
بناءً على إشارة قضائية.. أمن الدولة يوقف أصحاب صالات مراهنات في قضية BetArabia
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 17:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24