صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف!

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أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة بأن الحملة الدعائية التي أطلقتها مؤخراً في ، والتي تتضمّن لوحة ضخمة تظهر رئيس وزرائها إلى جانب عدد من العرب، تأتي في سياق محاولة متعمّدة لصناعة مشهد "انتصار سياسي" تعويضي، بعد الإخفاق العسكري الواضح في المواجهة الأخيرة مع .وقد ترافقت هذه الحملة مع تصريحات أدلى بها ، يسرائيل كاتس، قال فيها: "نعتقد أننا سنُصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام"، ما يكشف بوضوح أن الحملة تستهدف ليس فقط ترسيخ مشهد دعائي داخل إسرائيل، بل توجيه رسائل إقليمية بأن مسار التطبيع لم يتراجع رغم تصدّع الجبهات العسكرية.وبحسب مصادر سياسية محليّة، فإنّ اللافت في اللوحة، ليس فقط توقيتها الذي تزامن بدقّة مع إعلان وقف إطلاق النار، بل أيضاً وجود صورة رئيس الجمهورية ضمن الوجوه المعروضة، ما اعتُبر خطوة دعائية محسوبة تهدف إلى إظهار دعم لبناني رسمي مفترض لمسار اتفاقيات أبراهام.وفي حين لم تصدر أي تصريحات رسمية لبنانية بشأن الانضمام إلى هذا المسار، تؤكد المصادر عدم صحّة ما يُروَّج له رغم الضغوط الخارجية المتزايدة لإدراج ضمن خارطة التطبيع الإقليمي.وترى المصادر الدبلوماسية أن الحملة لا تستهدف في جوهرها الدول التي وقّعت على اتفاقيات التطبيع، بل تتوجّه أساساً إلى المجتمعات التي ما زالت تقاوم هذا المسار، وخصوصاً البيئات التي تمسّك خطابها بالمقاطعة والرفض، ما يجعل هذه الصور أداة ضغط نفسي ومعنوي أكثر مما هي انعكاس لتوافق فعلي.وتربط المصادر بين هذا الأسلوب ونمط معروف تستخدمه إسرائيل عند الأزمات، إذ تعمد إلى الترويج الدعائي لإنجازات سياسية أو إعلامية لإخفاء العجز أو الاحتواء بعد الفشل الميداني، مستفيدة من الزخم الدولي والرغبة الأميركية في إعادة تعويم مشروع " الجديد"، الذي روّج له حين قال: "لقد غيّرنا وجه المنطقة".وتخلص المصادر الى أنّ إسرائيل، العاجزة عن تثبيت نتائج ميدانية حاسمة، تلجأ إلى أدوات الدعاية الرمزية لإنتاج مشهد إقليمي مصطنع يخدم سرديّتها أمام الداخل والخارج. لكن مثل هذه الحملات، مهما بدت منسقة، لا تصنع توازنات جديدة، ولا تمنح شرعية لواقع غير موجود، بل تعكس مأزقاً سياسياً تسعى إسرائيل إلى إدارته بالصورة بعد أن عجزت عن حسمه بالقوّة.