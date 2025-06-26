Advertisement

لبنان

"بعبدا-حزب الله": تنسيق على اكثر من مستوى

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-06-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1382822-638865238240841082.jpeg
Doc-P-1382822-638865238240841082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو ان عدم تدخل "حزب الله" في الحرب بين إيران وإسرائيل أعطى دفعاً كبيراً للعلاقة بين حارة حريك وقصر بعبدا، حيث فسّرت دوائر القصر هذا الموقف على أنه يصبّ في خانة تعزيز التفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.
Advertisement
ويبدو أن "الحزب" روّج لفكرة حياده عن المواجهة الإقليمية كالتزام ضمني بموقف الرئيس، الذي يراهن على التهدئة وتحصين الداخل اللبناني.
هذا التقاطع السياسي يعزز الرهان على دور بعبدا في حل الأزمات الأمنية المتصاعدة، ويمنح "الحزب" هامشاً للمناورة داخلياً دون كلفة عالية. 
وتشير المعطيات إلى أن هذه المرحلة قد تشهد تنسيقاً أعمق بين الطرفين على أكثر من مستوى.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" أكثر ارتياحاً لعون من سلام: رعد من بعبدا : مساحة التفاهم واسعة
lebanon 24
26/06/2025 16:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستؤدّي محادثات بعبدا إلى تسليم "حزب الله" لسلاحه؟
lebanon 24
26/06/2025 16:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس عائدة إلى بيروت بلهجة "أكثر حدة" في ملف نزع سلاح حزب الله (الحدث)
lebanon 24
26/06/2025 16:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
lebanon 24
26/06/2025 16:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-06-26
09:42 | 2025-06-26
09:40 | 2025-06-26
09:37 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:21 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24