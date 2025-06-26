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لبنان

تعرّض مبنى بلدية رأس بعلبك لعملية تخريب وتكسير

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:23
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تعرّض مبنى بلدية رأس بعلبك في البقاع الشمالي ليل الأربعاء ـ الخميس الى عملية تخريب وتكسير، حيث أقدم مجهولون على تحطيم محتويات المكاتب وإلحاق أضرار بالمكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وحضرت القوى الأمنية وبدأت التحقيقات والعمل جار لكشف الفاعلين وتوقيفهم.
 
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