تعرّض مبنى بلدية رأس بعلبك لعملية تخريب وتكسير

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تعرّض مبنى بلدية في ليل الأربعاء ـ الخميس الى عملية تخريب وتكسير، حيث أقدم مجهولون على تحطيم محتويات المكاتب وإلحاق أضرار بالمكان، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت القوى الأمنية وبدأت التحقيقات والعمل جار لكشف الفاعلين وتوقيفهم.