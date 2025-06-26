‏ميقاتي يُهنئ اللبنانيين بحلول رأس السنة الهجرية

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قال : "أتقدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وأتمنى لهم دوام العافية والصحة."وتابع:"مع حلول رأس السنة الهجرية نستعيد بفخر تاريخ الهجرة النبوية الشريفة التي ارست دعائم الدين الحنيف وقيمه السمحاء، وشكلت حدثا في تاريخ العالم والانسانية.كل عام وانتم بخير."