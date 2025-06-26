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لبنان

‏ميقاتي يُهنئ اللبنانيين بحلول رأس السنة الهجرية

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:27
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قال الرئيس نجيب ميقاتي: "أتقدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وأتمنى  لهم دوام العافية والصحة."
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وتابع:"مع حلول رأس السنة الهجرية نستعيد بفخر تاريخ الهجرة النبوية الشريفة التي ارست دعائم الدين الحنيف وقيمه السمحاء، وشكلت حدثا في تاريخ العالم والانسانية.كل عام وانتم بخير."
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