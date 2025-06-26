قوة إسرائيلية تتوغل وتفجر أحد المنازل في حولا.. وإطلاق رشاشات ثقيلة باتجاه شبعا وبساتين الوزاني

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ووضعت القوات لافتة تحريضية أمام المنزل بعد تفجيره. قامت قوات إسرائيلية مُعادية بالتوغل الخميس وتفجير منزل الشهيد في حولا والذي كان قد تم استهدافه سابقاً في البلدة.ووضعت القوات لافتة تحريضية أمام المنزل بعد تفجيره.

علما ان غازي كان قد استشهد قبل نحو أسبوع.

إلى ذلك، أطلق موقع الرادار رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة .



كما أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بساتين الوزاني لترهيب وترويع المزارعين ومنعهم من ممارسة عملهم في المنطقة.