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لبنان

قوة إسرائيلية تتوغل وتفجر أحد المنازل في حولا.. وإطلاق رشاشات ثقيلة باتجاه شبعا وبساتين الوزاني

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:37
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قامت قوات إسرائيلية مُعادية بالتوغل صباح اليوم الخميس وتفجير منزل الشهيد أحمد غازي في حولا والذي كان قد تم استهدافه سابقاً في البلدة. 
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ووضعت القوات الإسرائيلية لافتة تحريضية أمام المنزل بعد تفجيره. 
 
 
 
 
 
علما ان غازي كان قد استشهد قبل نحو أسبوع. 
 
إلى ذلك، أطلق موقع الرادار الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا

كما أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بساتين الوزاني لترهيب وترويع المزارعين ومنعهم من ممارسة عملهم في المنطقة. 

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