مذكّرة تفاهم بين رابطة كاريتاس لبنان ومكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة

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وقّعت رابطة كاريتاس مذكّرة تفاهم بينها وبين مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة في الدّائرة البطريركيّة المارونيّة – ، بهدف التّنسيق وإشادة جسور ذات منفعة متبادلة، في حضور البطريرك الكاردينال .تأتي هذه الخطوة في إطار جهود كاريتاس لبنان لتوسيع نطاق شراكاتها المؤسّسيّة والكنسيّة، وتعزيز حضورها في كلّ ما يخصّ العدالة الإجتماعيّة، وتقديم الدّعم المتكامل لكلّ إنسانٍ بحاجة.بعد الموافقة على بنود المذكّرة، وقّع كل من رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، ومنسّقة مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة POPD الإعلاميّة داليا فريفر، والمشرف والمرشد للمكتب في بكركي الاب ميلاد السقيم، المستشارة القانونية في القانون الدولي العام المحامية والدكتورة ليليان القزي.قبل التّوقيع، أطلع الأب عبّود على "هذا التّعاون الّذي هو من صلب رسالة كاريتاس وأنّ برامج كاريتاس الّتي تساعد في تأمين احتياجات الاشخاص الذين يحملون إعاقة ستشمل لائحة الأسماء الّتي سترسل من المكتب بالإضافة إلى دعم البرامج التّوعويّة في الأبرشيّات والرّعايا".أمّا الإعلاميّة فريفر فعبّرت عن فرحتها بالتّعاون مع رابطة كاريتاس "المشهود لها بعملها الانساني وبخدماتها العديدة".وتحدّثت عن التّعاون في تزويد كاريتاس داتا بأسماء أشخاص يحملون إعاقة من خلال دورات تدريبيّة وحملات توعية في الرّعايا والأبرشيّات لتوعية الكهنة والأهل على كيفيّة التّعامل مع أولادهم ذوي إعاقة، وكيفيّة جعلهم منتجين في المجتمع .وأكّدت المذكّرة أهمّيّة بناء علاقة تعاون متينة بين الطّرفين، ترتكز على الأحترام المتبادل والعمل المشترك، بهدف تحقيق الأثر الإنساني والإجتماعي المرجوّ، مع كل طرف بتقديم خدمات ومساعدات تتناسب مع قدراته واختصاصاته.ومن بين البنود الأساسية التي نصّت عليها الإتفاقية استحداث خط ساخن في مركز POPD لاستقبال طلبات الأشخاص ذوي إعاقة وتقديم الخدمات الإستشاريّة بالتّنسيق والتّعاون التّام مع رابطة كاريتاس لبنان، وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لتسهيل وتمكين ومساعدة الأشخاص ذوي إعاقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)