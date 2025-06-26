الداخلية: عام هجري جديد نستقبله بالامل والرجاء

كتبت والبلديات على منصة "أكس": "عام هجري جديد، نستقبله بالأمل والرجاء، سائلين الله أن يعيده على وطننا بالخير، والأمن، والاستقرار، وأن يحمل معه بشائر الطمأنينة لنا جميعاً".

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