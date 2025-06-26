سياسيون ومسؤولون يهنئون برأس السنة الهجرية

هنأ العديد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين بمناسبة رأس السنة الهجرية، معربين عن أطيب تمنياتهم بمناسبة بداية السنة الجديدة في التقويم الهجري.





Advertisement فكتب على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، معايدا اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بقدوم السنة الهجرية: "من مكة إلى المدينة لم يكن مجرد انتقال بل تحوّل. تحوّل من الظلم والتجني والافتراء الى عالم من الإيمان والأخلاق والقيم. من ظلامة الجهل إلى نور الإيمان والفضيلة. محطة فارقة في مسار ساد بعدها دين والمحبة والقيم.

من ظلمات القهر يولد النور. واما الجوهر فيبقى. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أعادها الله علينا وعليكم بالخير والطمأنينة".



الخير

وهنأ النائب أحمد الخير اللبنانيين عموماً، وأبناء المنية والشمال خصوصاً، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



وأكد في بيان، أن "هذه المناسبة تشكل محطة إيمانية، والسير على هدى الرسول، والاقتداء بقيمه السامية التي تدعو إلى العمل من أجل الإنسان، وترسيخ وحدة الصف، والتمسك بالثوابت الإسلامية والعربية والوطنية".



وأضاف الخير: "نسأل الله أن تكون سنة خير على وطننا ، وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى كل أهلنا في المنية والشمال وأستراليا وبلاد الاغتراب". فكتب على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، معايدا اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بقدوم السنة الهجرية: "من مكة إلى المدينة لم يكن مجرد انتقال بل تحوّل. تحوّل من الظلم والتجني والافتراء الى عالم من الإيمان والأخلاق والقيم. من ظلامة الجهل إلى نور الإيمان والفضيلة. محطة فارقة في مسار ساد بعدها دين والمحبة والقيم.من ظلمات القهر يولد النور. واما الجوهر فيبقى. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أعادها الله علينا وعليكم بالخير والطمأنينة".وهنأ النائب أحمد الخير اللبنانيين عموماً، وأبناء المنية والشمال خصوصاً، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد.وأكد في بيان، أن "هذه المناسبة تشكل محطة إيمانية، والسير على هدى الرسول، والاقتداء بقيمه السامية التي تدعو إلى العمل من أجل الإنسان، وترسيخ وحدة الصف، والتمسك بالثوابت الإسلامية والعربية والوطنية".وأضاف الخير: "نسأل الله أن تكون سنة خير على وطننا ، وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى كل أهلنا في المنية والشمال وأستراليا وبلاد الاغتراب".

بدر

بدوره، كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس": "مع حلول رأس السنة الهجرية نسأل الله أن يحمل هذا العام الجديد الخير والسلام والازدهار للبنان، وأن يعود على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الاستقرار والأمان والتقدم".

دبوسي

وهنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي بالعام الهجري الجديد. وقال في بيان: "يطل العام الهجري الجديد وكلنا أمل أن ينطلق وطننا في مسيرة نهوض نرجوها جميعا ونعد لها العدة، خصوصاً أننا نمتلك كل المقومات البشرية والجغرافية والمرافق الحيوية التي من شأنها في حال حظيت ببعض الإهتمام أن تشكل عامل جذب للمستثمرين العرب والأجانب".



أضاف: "في العام الهجري الجديد نتطلع إلى أن نهجر منطق الاستسلام للأزمات ونهج الرتابة والتقليد، والتوترات والتجاذبات والصراعات التي لا طائل منها، وأن نسير نحو التقدم والتطور التكنولوجي في عالم لم يعد يعترف إلا بمن يمتلك الإمكانيات والتقنيات والرقمنة والمشاريع المنتجة على مستوى المنطقة ككل، وإننا في غرفة طرابلس الكبرى نثابر على العمل من أجل أن تكون مدينتنا محور الحركة التجارية والإقتصادية على الصعد كافة، من خلال المنظومة الإقتصادية التي إكتملت معالمها بإنتظار الاحتضان الرسمي لإطلاقها تمهيدا لوضع لبنان على خارطة المنطقة كبلد مزدهر ومنتج قادر على أن يلعب الدور الإقتصادي والسياحي والثقافي الذي يليق به وبشعبه".



وختم: "عام هجري مبارك فيه الأمن والاستقرار والطمأنينة والبحبوحة وراحة البال لكي يكون وطننا وجميع اللبنانيين بخير".

الصمد

، هنأ النائب جهاد الصمد في بيان، "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة"، متمنيا ان "يعيده الله عليهم بالخير والبركة وراحة البال، وان يتجاوزوا في العام الهجري الجديد كل الصعاب والازمات التي مرت بهم". كما أمل ان "نستلهم بالمناسبة معاني الهجرة التي نقلت واقع الامة من حال الى حال، ومواجهة التحديات والتغلب عليها، وعدم القنوط واليأس او الاستسلام امام ما تمر به المنطقة والامة العربية والاسلامية من تحديات هائلة".

عبد المسيح

وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X': "بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نستذكر بداية عهدٍ جديد من النور والهداية، حين رسم النبي محمد بخطاه طريق العدالة والرحمة. هي محطة إيمانٍ وتجديد، نستمد منها على الثبات والمضيّ نحو الخير. كل عام وأنتم بخير".

بوشكيان

كما هنأ النائب بوشكيان، اللبنانيين برأس السنة الهجرية، وقال في بيان: "بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ومع اقتراب ذكرى عاشوراء، أتوجه بأصدق التمنيات للبنانيين عامة، وللمسلمين خصوصاً، بأن تحمل هذه الأيام المباركة في طيّاتها بشائر السلام والطمأنينة، وأن تكون فاتحة لعام يطوي مآسي الحروب ويكرّس قيم الإيمان والتضحية والوحدة".



وختم: "آمل أن تكون هذه المناسبة فرصة لترسيخ روح التلاقي والحوار بين أبناء الوطن الواحد، ولتعزيز دولة لبنان وازدهار مجتمعه بكل أطيافه".