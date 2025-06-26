مسيّرة إسرائيلية تستهدف جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت.. وسقوط شهيد (صور)

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وكان التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان أن غارة العدو على جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت أدت إلى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة.

نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت جرافة "بوبكات" بين بلدتي شقرا وبرعشيت ما أدى إلى سقوط ، وفق ما أفادت مندوبة " ".