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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت.. وسقوط شهيد (صور)

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:00
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نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت جرافة "بوبكات" بين بلدتي شقرا وبرعشيت ما أدى إلى سقوط شهيد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت أدت إلى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة.
 
 
 
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