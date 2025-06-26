حاولت تهريب مواد مخدّرة إلى أحد السّجناء.. وهكذا تم ضبطها وتوقيفها

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة كافة أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، ومنها إحباط محاولات إدخال الممنوعات إلى السجون. بتاريخ 24-6-2025، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة ، من ضبط كمية من المواد المخدّرة بحوزة سيّدة، كانت بصدد تهريبها إلى أحد السجناء، بعد أن خبّأتها ضمن أغراض كانت تنوي إدخالها إليه، وتدعى:س. ش. (مواليد عام 1985، لبنانية)تم توقيفها وإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة المختص.