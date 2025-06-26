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لبنان

بيان من حزب الله.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:24
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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "
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تُعيد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا التذكير والتأكيد أن حزب الله لا يعتمد ‏في تظهير ‏مواقفه ‏السياسية على ما يسمى "مصدر في حزب الله" أو "مصدر ‏مسؤول" وغيره، وبالتالي كل ‏ما يُنشر ضمن ‏تلك المسميات هو بالنسبة لنا عارٍ عن ‏الصحة جملة وتفصيلًا، ولا يمكن البناء عليه، ‏وبالتالي فإننا غير ‏معنيين إطلاقاً بما ‏يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة.‏"

وأكد البيان أن ما تورده بعض وسائل الإعلام تحت مسمى "مصادر مقربة من حزب ‏الله" أو "مصادر ‏مطلعة ‏على موقف حزب الله"، لا تعكس بأي شكل من الأشكال ‏رأي حزب الله ومواقفه، بل هي ‏مجرد قراءات ‏وتحليلات شخصية أو ربما مصادر ‏مختلقة لأهداف سياسية مغرضة. ‏

ودعت العلاقات الإعلامية كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمحللين إلى توخي ‏أعلى ‌‏درجات الدقة والمهنية والموضوعية، والتعامل حصرًا مع المواقف والمعلومات التي تصدر ‏عن الجهات ‏الرسمية المعنية في حزب الله، ‏والامتناع عن نسب أي معلومات إليه تحت عنوان ‌‏"المصادر" واعتبارها ‏غير صادرة عنه. 

وتمنت من وسائل الإعلام كافة ‏في هذه الظروف ‏الدقيقة والحساسة مراجعة الجهة ‏المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من ‏الأحداث والتطورات.‏
 
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