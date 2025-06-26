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لبنان
بيان من حزب الله.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
26-06-2025
|
04:24
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أصدرت العلاقات الإعلامية في
حزب الله
البيان التالي: "
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تُعيد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا التذكير والتأكيد أن حزب الله لا يعتمد في تظهير مواقفه السياسية على ما يسمى "مصدر في حزب الله" أو "مصدر مسؤول" وغيره، وبالتالي كل ما يُنشر ضمن تلك المسميات هو بالنسبة لنا عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، ولا يمكن البناء عليه، وبالتالي فإننا غير معنيين إطلاقاً بما يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة."
وأكد البيان أن ما تورده بعض
وسائل الإعلام
تحت مسمى "مصادر مقربة من حزب الله" أو "مصادر مطلعة على موقف حزب الله"، لا تعكس بأي شكل من الأشكال رأي حزب الله ومواقفه، بل هي مجرد قراءات وتحليلات شخصية أو ربما مصادر مختلقة لأهداف سياسية مغرضة.
ودعت العلاقات الإعلامية كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمحللين إلى توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والموضوعية، والتعامل حصرًا مع المواقف والمعلومات التي تصدر عن الجهات الرسمية المعنية في حزب الله، والامتناع عن نسب أي معلومات إليه تحت عنوان "المصادر" واعتبارها غير صادرة عنه.
وتمنت من وسائل الإعلام كافة في هذه الظروف الدقيقة والحساسة مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات.
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