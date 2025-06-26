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لبنان

حريق داخل سيارة تبريد لنقل البضائع على طريق مرج الزهور -حاصبيا

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:38
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شبّ حريق داخل سيارة تبريد لنقل البضائع على طريق مرج الزهور -حاصبيا جراء ماس كهربائي، وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق ولا يوجد اي استهداف من مسيّرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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