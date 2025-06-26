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لبنان

استعدوا للحرارة المرتفعة.. هذه حال الطقس خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:44
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع .
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الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر .

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة.

الأحد: مشمس إجمالا مع رطوبة مرتفعة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي على الجبال والداخل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
الانقشاع: جيد إجمالاًعلى الساحل، يسوء احياناً على المرتفعات المتوسطة.
الرطوبة النسبية على الساحل بين: ٥٥و ٨٠%.
حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ٢٧°م.
الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA
أي ما يعادل: ٧٥٦ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٨
ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٣
 
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