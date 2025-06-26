Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت ليف

Lebanon 24
26-06-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1382937-638865386016933057.jpg
Doc-P-1382937-638865386016933057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجته النارية عند المدخل الغربي لبلدة بيت ليف
Advertisement
 
ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة  على دراجة نارية في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شهيد جرّاء مسيّرة إسرائيلية استهدفت درّاجة نارية في كفرجوز
lebanon 24
26/06/2025 21:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة مركونة أمام أحد المنازل في بلدة بيت ليف وسقوط جريح
lebanon 24
26/06/2025 21:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية بمسيّرة التي استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري
lebanon 24
26/06/2025 21:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن إستهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل
lebanon 24
26/06/2025 21:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2025-06-26
14:17 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:00 | 2025-06-26
13:57 | 2025-06-26
13:44 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24