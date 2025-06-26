مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت ليف

أفادت مندوبة " " عن سقوط جريح بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجته النارية عند المدخل لبلدة .

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ولاحقا، صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو بمسيرة على دراجة نارية في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة.