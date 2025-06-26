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لبنان

الراعي استقبل السفير الفرنسي: تأكيد دعم لبنان والمشاركة في مؤتمر الهبات

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:00
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو.
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وتخلّل اللقاء تأكيد على موقف فرنسا الداعم للبنان، وحرصها على الوقوف إلى جانبه، لا سيّما من خلال المؤتمر المرتقب لتقديم الهبات المالية. كما تناول البحث آخر المستجدات في ملف الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وفي لقاء آخر، استقبل البطريرك الراعي كاهن رعية قطر الأب شربل مهنا المريمي، الذي أطلعه على مسار بناء كنيسة مار شربل في قطر، مشيرًا إلى أن الأعمال تسير بحسب الخطة الموضوعة، ومن المتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووجّه الأب مهنا باسم أبناء الرعية دعوة إلى البطريرك الراعي لترؤس قداس تدشين الكنيسة عند اكتمال أعمال البناء.
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