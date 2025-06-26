الراعي استقبل السفير الفرنسي: تأكيد دعم لبنان والمشاركة في مؤتمر الهبات

استقبل البطريرك الكاردينال ، في الصرح البطريركي في ، سفير في هيرفي ماغرو.

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وتخلّل اللقاء تأكيد على موقف فرنسا الداعم للبنان، وحرصها على الوقوف إلى جانبه، لا سيّما من خلال المؤتمر المرتقب لتقديم الهبات المالية. كما تناول البحث آخر المستجدات في ملف الصراع .



وفي لقاء آخر، استقبل كاهن رعية قطر الأب شربل مهنا المريمي، الذي أطلعه على مسار بناء كنيسة مار شربل في قطر، مشيرًا إلى أن الأعمال تسير بحسب الخطة الموضوعة، ومن المتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووجّه الأب مهنا باسم أبناء الرعية دعوة إلى البطريرك لترؤس قداس تدشين الكنيسة عند اكتمال أعمال البناء.