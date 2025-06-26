الصحة: استشهاد الجريح تحت وطأة إصاباته البليغة

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة لمسيرة للعدو كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت، استشهد في المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة.

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