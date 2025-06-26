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لبنان

الصحة: استشهاد الجريح تحت وطأة إصاباته البليغة

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:06
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة لمسيرة للعدو الإسرائيلي كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت، استشهد في المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة. 
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