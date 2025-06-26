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لبنان

حريق في أحراج الجنوب… هل هناك استهداف إسرائيلي؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:25
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اندلع حريق في المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدات رميش وعيتا الشعب ودبل، من دون تسجيل أي استهداف إسرائيلي في المنطقة.








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