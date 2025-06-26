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لبنان

دعم من "المستقبل" لمبادرة مفتي راشيا

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:38
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صدر عن "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا البيان الآتي: "في سياق متابعة عملية انتخاب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ونائبه، يعلن "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا تأييده لوثيقة الشرف التي اقرها سماحة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي مع بلديات المنطقة، وتنص على المداورة في الرئاسة على مرحلتين لمدة ٣ سنوات لأعضاء البلديات المنوط بها رئاسة الاتحاد، على أن يكون نائب الرئيس لمدة ٣ سنوات أيضاً بين عضوي الاتحاد المنوط بهما نيابة رئيس الاتحاد، متمنياً للمفتي التوفيق في مساعيه مع رؤساء البلديات لإنجاز هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة المنطقة واتحاد بلدياتها".
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