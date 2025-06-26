دعم من "المستقبل" لمبادرة مفتي راشيا

صدر عن " " في وراشيا البيان الآتي: "في سياق متابعة عملية انتخاب بلديات ونائبه، يعلن "تيار المستقبل" في وراشيا تأييده لوثيقة الشرف التي اقرها مفتي الدكتور مع بلديات المنطقة، وتنص على المداورة في الرئاسة على مرحلتين لمدة ٣ سنوات لأعضاء البلديات المنوط بها رئاسة الاتحاد، على أن يكون لمدة ٣ سنوات أيضاً بين عضوي الاتحاد المنوط بهما نيابة ، متمنياً للمفتي التوفيق في مساعيه مع رؤساء البلديات لإنجاز هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة المنطقة واتحاد بلدياتها".

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