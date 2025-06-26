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لبنان

ماذا جرى على طريق الأولي في صيدا؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:55
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أفادت معلومات أن ما حدث على طريق الأولي في صيدا ليس ناجمًا عن أي عمل أمني أو استهداف إسرائيلي، بل تبيّن أن الصوت القوي الذي سُمع في المنطقة سببه انفجار إطار شاحنة، تزامنًا مع إحراق نفايات في المحيط.
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