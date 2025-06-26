ماذا جرى على طريق الأولي في صيدا؟

أفادت معلومات أن ما حدث على طريق الأولي في ليس ناجمًا عن أي عمل أمني أو استهداف إسرائيلي، بل تبيّن أن الصوت القوي الذي سُمع في المنطقة سببه انفجار إطار شاحنة، تزامنًا مع إحراق نفايات في المحيط.

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