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لبنان

بالصورة.. انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
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وكان المبنى المنهار قد تعرض سابقا للاستهداف الاسرائيلي. 
 
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