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لبنان

ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود.. سوريّان يروّجان المخدّرات في هذه المناطق

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:38
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط شخصَين مجهولين بالعمليات المذكورة في محافظة جبل لبنان يستخدمان سيارة نوع “هوندا CRV ” لون شمباني.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من السوريين:

ع. ق. (مواليد عام 1990)
س. ح. (مواليد عام 1989)
بتاريخ 23-6-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما في محلة انطلياس على متن السيارة المذكورة أثناء قيامهما بترويج المواد المخدّرة، فعملت على توقيفهما وضبط السيارة، بتفتيشهما والسيارة عثرت على:

/4/ أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا.
/42/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء اللون.
/20/ حبة “Tramadol”.
انبوب زجاجي يحتوي على سائل شفاف مدون عليه “KETAX”.
مبلغ مالي وهاتفين خلويين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مختلف مناطق جبل لبنان على متن السيارة المضبوطة، وذلك لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
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