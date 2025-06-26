27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطار بيروت ينتعش مجددًا.. كم بلغ عدد الوافدين في يوم واحد؟
Lebanon 24
26-06-2025
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد حركة
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
نشاطاً ملحوظاً على صعيد حركة المسافرين، مع عودة أعداد الوافدين إلى مستويات مرتفعة بعد التراجع الذي سجل في الفترة الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة.
Advertisement
وسجل عدد الوافدين إلى
لبنان
يوم أمس الأربعاء 11,203 ركاب، في ارتفاع مرشّح للاستمرار، خاصة مع استئناف عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية، مثل طيران
الإمارات
والخطوط الجوية
الفرنسية
، رحلاتها من وإلى
مطار بيروت
، بعد تأجيلها بسبب التوترات التي رافقت الحرب
الإسرائيلية
الإيرانية
.
وكانت حركة الوافدين إلى لبنان قد بلغت نحو 18 ألف راكب يومياً في بداية شهر حزيران، قبل أن تنخفض إلى نحو 4 آلاف مع بداية الحرب، ثم استقر العدد بين 8 و9 آلاف يومياً، ليسجل يوم أمس ارتفاعاً جديداً تخطّى 11 ألف وافد.
كما سجلت حركة
المطار
أمس مغادرة 7,700 راكب، إضافة إلى 66 رحلة وصول و67 رحلة مغادرة.
مواضيع ذات صلة
بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019
Lebanon 24
بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019
26/06/2025 22:00:35
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة في مطار بيروت وتراجع حركة الوافدين 75 % منذ بدء الحرب
Lebanon 24
زحمة في مطار بيروت وتراجع حركة الوافدين 75 % منذ بدء الحرب
26/06/2025 22:00:35
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر... إنخفاض كبير في عدد الوافدين الى لبنان
Lebanon 24
خسائر... إنخفاض كبير في عدد الوافدين الى لبنان
26/06/2025 22:00:35
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى الساعة الواحدة ظهرًا... كم بلغ عدد الشكاوى؟
Lebanon 24
حتى الساعة الواحدة ظهرًا... كم بلغ عدد الشكاوى؟
26/06/2025 22:00:35
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
Lebanon 24
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
14:39 | 2025-06-26
26/06/2025 02:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
Lebanon 24
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
14:17 | 2025-06-26
26/06/2025 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:15 | 2025-06-26
26/06/2025 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
Lebanon 24
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
14:00 | 2025-06-26
26/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
Lebanon 24
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
13:57 | 2025-06-26
26/06/2025 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
00:40 | 2025-06-26
26/06/2025 12:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:39 | 2025-06-26
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
14:17 | 2025-06-26
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
14:15 | 2025-06-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:00 | 2025-06-26
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
13:57 | 2025-06-26
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
13:44 | 2025-06-26
إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف مبنى في جنوب لبنان... وهذا ما زعمته
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 22:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24