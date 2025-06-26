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لبنان

مطار بيروت ينتعش مجددًا.. كم بلغ عدد الوافدين في يوم واحد؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:44
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تشهد حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً على صعيد حركة المسافرين، مع عودة أعداد الوافدين إلى مستويات مرتفعة بعد التراجع الذي سجل في الفترة الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة.
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وسجل عدد الوافدين إلى لبنان يوم أمس الأربعاء 11,203 ركاب، في ارتفاع مرشّح للاستمرار، خاصة مع استئناف عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية، مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية الفرنسية، رحلاتها من وإلى مطار بيروت، بعد تأجيلها بسبب التوترات التي رافقت الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وكانت حركة الوافدين إلى لبنان قد بلغت نحو 18 ألف راكب يومياً في بداية شهر حزيران، قبل أن تنخفض إلى نحو 4 آلاف مع بداية الحرب، ثم استقر العدد بين 8 و9 آلاف يومياً، ليسجل يوم أمس ارتفاعاً جديداً تخطّى 11 ألف وافد.

كما سجلت حركة المطار أمس مغادرة 7,700 راكب، إضافة إلى 66 رحلة وصول و67 رحلة مغادرة.
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