مطار بيروت ينتعش مجددًا.. كم بلغ عدد الوافدين في يوم واحد؟

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تشهد حركة نشاطاً ملحوظاً على صعيد حركة المسافرين، مع عودة أعداد الوافدين إلى مستويات مرتفعة بعد التراجع الذي سجل في الفترة الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة.وسجل عدد الوافدين إلى يوم أمس الأربعاء 11,203 ركاب، في ارتفاع مرشّح للاستمرار، خاصة مع استئناف عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية، مثل طيران والخطوط الجوية ، رحلاتها من وإلى ، بعد تأجيلها بسبب التوترات التي رافقت الحرب .وكانت حركة الوافدين إلى لبنان قد بلغت نحو 18 ألف راكب يومياً في بداية شهر حزيران، قبل أن تنخفض إلى نحو 4 آلاف مع بداية الحرب، ثم استقر العدد بين 8 و9 آلاف يومياً، ليسجل يوم أمس ارتفاعاً جديداً تخطّى 11 ألف وافد.كما سجلت حركة أمس مغادرة 7,700 راكب، إضافة إلى 66 رحلة وصول و67 رحلة مغادرة.