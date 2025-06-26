ما حقيقة رمي مناشير في بلدة كفرشوبا؟

أفادت مندوبة " " أن خبر رمي مناشير في بلدة كفرشوبا غير صحيح.

Advertisement

وأضافت أنه، منذ اسبوع، وجد أحد المزارعين اعلان معلق على غصن شجرة مكتوب عليه "ممنوع الاقتراب منطقة عسكرية".