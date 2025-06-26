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لبنان

ما حقيقة رمي مناشير في بلدة كفرشوبا؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن خبر رمي مناشير في بلدة كفرشوبا غير صحيح. 
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وأضافت أنه، منذ اسبوع، وجد أحد المزارعين اعلان معلق على غصن شجرة مكتوب عليه "ممنوع الاقتراب منطقة عسكرية". 
 
 
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