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لبنان

جعجع استقبل عائلة نهاد الشامي

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:00
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفداً من عائلة نهاد الشامي، شكر له مشاركته في مراسم الجناز والدفن ممثلا بالنائب زياد الحواط.
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وحضر اللقاء رئيس بلدية المزاريب بشير افرام، منسق قضاء جبيل في "القوات" بشير الياس، رئيس مركز المزاريب قزحيا افرام ورئيس مركز حالات شربل صليبا.

وقدّمت عائلة الشامي لرئيس "القوات" هدية تذكارية كناية عن صورة مار شربل مع ذخيرة من القديس.
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