جعجع استقبل عائلة نهاد الشامي

استقبل " " في معراب وفداً من عائلة ، شكر له مشاركته في مراسم الجناز والدفن ممثلا بالنائب .

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وحضر اللقاء رئيس بلدية المزاريب بشير افرام، منسق في "القوات" بشير الياس، رئيس مركز المزاريب قزحيا افرام ورئيس مركز حالات شربل .



وقدّمت عائلة لرئيس "القوات" هدية تذكارية كناية عن صورة مع ذخيرة من القديس.