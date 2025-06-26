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لبنان

من استهدفت اسرائيل في غارتي برعشيت وبيت ليف؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:07
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زعم الجيش الاسرائيلي، أنه "في وقت سابق من اليوم الخميس، هاجم منطقة برعشيت في جنوب لبنان، واستهدف قائدًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".
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وفي بيان له، أضاف: "بعد ساعتين، استهدفنا قيادياً من قوة المراقبة التابعة لحزب الله في منطقة بيت ليف في جنوب لبنان".
 

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