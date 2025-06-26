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لبنان

بالصورة.. انفجار "بيك آب" عند الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن انفجار "بيك آب" في جرود الهرمل الحدودية مع سوريا
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وبحسب المعلومات، كان البيك آب محملاً بالأسلحة والقذائف بهدف التهريب. 
 
وبعد رفض السائق الامتثال لأوامر الجيش، أطلق الأخير النار ما أدى إلى انفجار البيك آب. 
 
وأدّى الإنفجار الى حريق في منطقة حرجية بين بلدتي الشربين وفيسان في جرود قضاء الهرمل. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده لاحقاً. 
 
 
 
 
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