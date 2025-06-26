بالصورة.. انفجار "بيك آب" عند الحدود اللبنانية السورية

أفادت مندوبة " "عن انفجار "بيك آب" في جرود الحدودية مع .

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وبحسب المعلومات، كان البيك آب محملاً بالأسلحة والقذائف بهدف التهريب.

وبعد رفض السائق الامتثال لأوامر الجيش، أطلق الأخير النار ما أدى إلى انفجار البيك آب.

وأدّى الإنفجار الى حريق في منطقة حرجية بين بلدتي وفيسان في جرود قضاء الهرمل. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده لاحقاً.