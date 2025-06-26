Advertisement

لبنان

وفد قيادي من "أمل" زار السفارة الايرانية متضامنا ومهنئا

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1382997-638865517215073089.jpg
Doc-P-1382997-638865517215073089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد قيادي من حركة "أمل" مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، في زيارة تضامنية وتهنئة بـ"الانتصار"، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي.
Advertisement

وضم الوفد عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور خليل حمدان، النائب أيوب حميد، نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري، إضافة إلى عدد من أعضاء ومسؤولي الحركة.

وأكد حمدان بعد اللقاء أن الزيارة جاءت لتحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صمودها وثباتها في مواجهة "الهجمة الصهيونية"، مشددًا على أن إيران اعتادت مواجهة الاعتداءات منذ انتصار الثورة، ودوماً تعود أقوى لتدهش العدو والصديق بصلابتها.

كما قدّم الوفد واجب التعزية بشهداء إيران، وحيّا القيادة الإيرانية، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي، على ما وصفه بـ"الإدارة الحكيمة والصلبة لعبور هذه المرحلة"، ناقلاً تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حركة "أمل" للشعب الإيراني وقيادته.
مواضيع ذات صلة
وفد من "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" زار السفارة الإيرانية متضامناً ومهنئاً
lebanon 24
26/06/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "التقدمي" زار بلديات في اقليم الخروب مهنئا باسم تيمور جنبلاط
lebanon 24
26/06/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "أمل" شارك في استقبال السفارة الروسية بمناسبة ذكرى النصر
lebanon 24
26/06/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من حركة أمل زار الشيخ عودة بعد الاعتداء عليه: لمحاسبة المجرمين!
lebanon 24
26/06/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2025-06-26
14:17 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:00 | 2025-06-26
13:57 | 2025-06-26
13:44 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24