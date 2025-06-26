وفد قيادي من "أمل" زار السفارة الايرانية متضامنا ومهنئا

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زار وفد قيادي من حركة "أمل" مقرّ السفارة في ، في زيارة تضامنية وتهنئة بـ"الانتصار"، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي.وضم الوفد عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور خليل حمدان، النائب أيوب حميد، المكتب السياسي الشيخ حسن المصري، إضافة إلى عدد من أعضاء ومسؤولي الحركة.وأكد حمدان بعد اللقاء أن الزيارة جاءت لتحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صمودها وثباتها في مواجهة "الهجمة الصهيونية"، مشددًا على أن اعتادت مواجهة الاعتداءات منذ انتصار ، ودوماً تعود أقوى لتدهش العدو والصديق بصلابتها.كما قدّم الوفد واجب التعزية بشهداء إيران، وحيّا القيادة الإيرانية، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي، على ما وصفه بـ"الإدارة الحكيمة والصلبة لعبور هذه المرحلة"، ناقلاً تحيات وقيادة حركة "أمل" للشعب وقيادته.