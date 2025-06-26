بناءً على إشارة قضائية.. أمن الدولة يوقف أصحاب صالات مراهنات في قضية BetArabia

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أوقف ، بناءً على إشارة من النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية تسعة أشخاص من أصحاب صالات المراهنات التابعة لمنصة BetArabia، وذلك بعد التحقيق معهم بجرم السماح بممارسة ألعاب الميسر الإلكترونية داخل صالاتهم بطريقة غير قانونية.ومن بين الموقوفين:ل. ش.أ. م.س. ب.ز. ص.أ. أ.