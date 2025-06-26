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لبنان

بناءً على إشارة قضائية.. أمن الدولة يوقف أصحاب صالات مراهنات في قضية BetArabia

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2025 | 09:37
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أوقف جهاز أمن الدولة، بناءً على إشارة من النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن تسعة أشخاص من أصحاب صالات المراهنات التابعة لمنصة BetArabia، وذلك بعد التحقيق معهم بجرم السماح بممارسة ألعاب الميسر الإلكترونية داخل صالاتهم بطريقة غير قانونية.
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ومن بين الموقوفين:

ل. ش. 
أ. م. 
س. ب.
ز. ص.
أ. أ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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