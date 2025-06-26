طرابلس مهددة بتراكم النفايات ابتداءً من الغد



علم " ٢٤" انه بعد إعلان إدارة المطمر في مدينة عن إقفال أبوابه أمام إستقبال آليات جمع النفايات إبتداء من الساعة الثالثة ظهر اليوم ظهراً فان من المحتمل عدم فتح المطمر غداً نتيجة عدم توفر مادة المازوت لتشغيل الآليات. كما سيتعذر على شركة "لافاجيت"، التي تقوم بعملية جمع النفايات من مناطق إتحاد بلديات ، القيام بعملها إبتداءً من صباح يوم غد الجمعة ".

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