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لبنان

طرابلس مهددة بتراكم النفايات ابتداءً من الغد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2025 | 10:00
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علم " لبنان ٢٤" انه بعد إعلان إدارة المطمر في مدينة طرابلس عن إقفال أبوابه أمام إستقبال آليات جمع النفايات إبتداء من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم  ظهراً فان من المحتمل  عدم فتح المطمر غداً نتيجة عدم توفر مادة المازوت لتشغيل الآليات. كما سيتعذر على شركة "لافاجيت"، التي تقوم بعملية جمع النفايات من مناطق إتحاد بلديات الفيحاء، القيام بعملها إبتداءً من صباح يوم غد الجمعة ".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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