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لبنان

بسبب حادث سير.. بلدة قب الياس تخسر ابنتها جويل

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:42
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خسرت بلدة قب الياس ابنتها جويل حوراني التي توفيت بعد حادث سير مؤلم على طريق عمّيق في البقاع الغربي.
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