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لبنان

العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:50
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أفادت مندوية "لبنان 24" عن العثور في أعالي جبال عكار على مسيّرة قديمة العهد منذ فترة الحرب.
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وقد تم إبلاغ الجيش بالامر الذي أوفد فريقاً من الخبراء للكشف عليها. 
 
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