تعميم أوصاف جثة سيّدة تعرّضت لحادث صدم.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي:حوالى السّاعة 14،00 من تاريخ 25-06-2025 تعرّضت سيّدة لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة- المسلك الشرقي وفارقت الحياة، وهي في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، بيضاء البشرة، شعر رأسها ، طولها يُقارب الـ 165 سنتم، ترتدي عباءة قماشيّة سوداء اللون، وسروالًا ملوّنًا. علمًا أنها موجودة حاليًّا في برّاد ، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها، ولا علامات فارقة على جسدها.لذلك وبناءً على إشارة المختصّ، تطلب هذه المديريّة العامّة من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضّاحية في وحدة على رقم الهاتف 451062 – 01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.