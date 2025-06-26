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لبنان

على الحدود مع لبنان... هذا ما يقوم به الجيش السوري

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ملاحظة أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" عن ملاحظة تحركاتاللبنانية السورية  قبالة بلدة المشرفة في الهرمل داخل الاراضي السورية.
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واوضح مصدر امني لـ"لبنان 24" ان العمل جار لضبط الحدود بين البلدين.
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