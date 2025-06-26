سليمان: النصر الحقيقي لمن يوقف الحرب ويقترح السلام

رأى الرئيس في تصريح أن صرخات الألم تبقى أصدق وأقوى من كل هتافات النصر ومهرجانات الظفر. وقال: "لا منتصر في الحروب، بل هناك من يتكبّد الخسارة الأكبر، والنصر الحقيقي هو حليف الفريق الثالث الذي يوقف الحرب ويقترح السلام".

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وأضاف سليمان: "مهلًا، ستتّضح الصورة وتُحصى الخسائر، وحينها ستكشف المكابرة عن حجم الكارثة. النصر لا يحتاج إلى إعلان أو مبالغات، بل يظهر وحده، بواقعية أكبر مما يراه المتحاربون أنفسهم".