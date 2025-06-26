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لبنان

في بر الياس.. تفكيك مخيمات غير قانونية

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:49
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في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانونيا للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات المسؤولة على المخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل.
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