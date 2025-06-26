في بر الياس.. تفكيك مخيمات غير قانونية

في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها بإخلاء 34 مخيمًا غير قانونيا للنازحين السوريين المقامة على ضفاف ، باشرت الجهات المسؤولة على المخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل.

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